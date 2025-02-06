Рязанские школьники и студенты смогут принять участие в более чем 50 проектах Движения Первых

6 февраля в новом Рязанском доме молодёжи прошла ежегодная пресс-конференция отделения Движения Первых Рязанской области. На ней были представлены планы на предстоящий год, включающие масштабные проекты и мероприятия для школьников и студентов региона. Выступили председатель совета регионального отделения Движения Первых Татьяна Косачёва, председатель комитета по делам молодёжи Виталий Косачёв и председатель Совета Первых Дарья Савина.

Одним из ключевых проектов 2025 года станет всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», которая пройдёт в несколько этапов. Отборочные школьные этапы начались 2 февраля в Курской области и продлятся до конца февраля. Муниципальные и региональные этапы запланированы на март и апрель. В игре смогут принять участие школьники от 7 до 17 лет, а также студенты СПО в возрасте от 18 до 21 года. Победители регионального этапа представят Рязанскую область на окружных соревнованиях. Организаторы ожидают участие около 19 тысяч детей.

31 января стартовал грантовый конкурс «Гранты Первых», оргкомитет которого окажет финансовую поддержку проектам, направленным на воспитание и развитие молодёжи. Размер грантов может достигать 10 миллионов рублей. Заявки принимаются до 3 марта, а результаты будут объявлены в начале апреля. Грантовый фонд на 2025 год составит почти 1,5 миллиарда рублей. Участвовать в конкурсе могут школы, колледжи, вузы, молодёжные объединения, иные юридические лица.

Реклама

Также Движение Первых проведёт рекордное количество профильных смен для школьников от 7 до 17 лет. Всего запланировано 7 смен, включая легендарные лагеря «Пламенный» и «Рубин». Участие в сменах бесплатное и проводится на конкурсной основе. Откроют сезон тематические смены «КВН и Гранты» и «Олимп Первых», конкурсный отбор на которые начнётся в конце февраля.

Помимо этого продолжится поддержка детских инициатив, таких как благотворительные ярмарки «БлагоТвори с Первыми». Ярмарки пройдут в преддверии 23 февраля и будут посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также запланирован Есенинский фестиваль, который станет частью празднования 130-летия со дня рождения поэта. Фестиваль детства, посвящённый Международному дню защиты детей, пройдёт 1 июня в рязанском Лесопарке.

Всего планируется более 50 проектов для школьников и студентов Рязанской области в рамках Движения Первых.