Понедельник, 24 октября, 2022
Татьяна Проводина

Рязанские предприниматели пожаловались на администрацию города в прокуратуру

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Рязанские предприниматели пожаловались на администрацию города в прокуратуру. Их обращение было рассмотрено на личном приеме, который провели первый заместитель прокурора региона Никита Зубко и уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Пронин.

Основанием для обращения стал отказ администрации в аренде помещения на улице Мюнстерской, где предприниматели хотели открыть Музейный центр сказок и ремесел. Создатели центра были готовы взять на себя расходы по ремонту здания, а также проектированию коммуникаций. В ходе приема заявители обратили внимание на ряд нарушений со стороны муниципалитета, предоставив необходимые документы. Прокуратура проведет проверку по обращению в рамках полномочий.

Также на приеме была рассмотрена и другая жалоба, но уже на действия муниципальной ресурсоснабжающей организации. Речь шла об отказе организации в технологическом подключении к сетям нежилого помещения, принадлежащего предпринимателю. По обращению также будет проведена проверка.

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