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Вторник, 28 июня, 2022

Рязанские предприятия налаживают сотрудничество со строительным рынком Африки

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Татьяна Проводина

Рязанские предприятия налаживают сотрудничество со строительным рынком Африки

Business фото создан(а) evening_tao - ru.freepik.com

На выставке в Каире свою продукцию представили 10 предприятий из Рязани. Об этом сообщает минэкономразвития Рязанской области.

Выставка в Египте объединяет экспертов, производителей и покупателей стройматериалов со всего мира. Участие в ней поможет наладить взаимодействие в строительной сфере, представить на африканском рынке свои решения, сделать бренд более узнаваемым.

На мероприятии обсуждались участие в строительстве трансконтинентальной железной дороги, поставки 400 тысяч приборов учёта в Танзанию и толстого стекла для одного из африканских предприятий.

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