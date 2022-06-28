Рязанские предприятия налаживают сотрудничество со строительным рынком Африки

На выставке в Каире свою продукцию представили 10 предприятий из Рязани. Об этом сообщает минэкономразвития Рязанской области.

Выставка в Египте объединяет экспертов, производителей и покупателей стройматериалов со всего мира. Участие в ней поможет наладить взаимодействие в строительной сфере, представить на африканском рынке свои решения, сделать бренд более узнаваемым.

На мероприятии обсуждались участие в строительстве трансконтинентальной железной дороги, поставки 400 тысяч приборов учёта в Танзанию и толстого стекла для одного из африканских предприятий.