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Среда, 8 июня, 2022

Рязанские повара заняли 3 место на международном гастрофестивале

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Татьяна Проводина

Рязанские повара заняли 3 место на международном гастрофестивале

Команда из Рязани успешно выступила на чемпионате среди профессиональных шеф-поваров, который прошёл в Екатеринбурге в рамках XI Международного фестиваля барбекю. Об успехе наших поваров сообщает сайт Рязанской городской администрации.

В соревновании участвовали рязанские повара из парк-отеля «Сова» – шеф-повар Александр Лазуков и су-шеф Иван Тиняев. По итогам состязаний рязанская команда заняла 3 место.

Участие рязанцев в крупном фестивале состоялось в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» госпрограммы Рязанской области «Экономическое развитие». Нашу команду поддерживали минэкономразвития региона и «Агентство развития бизнеса Рязанской области».

Мероприятие ежегодно даёт старт сезону семейного отдыха. Оно собирает сотни участников и десятки тысяч горожан и гостей Екатеринбурга.

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