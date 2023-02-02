Рязанские потребители газа в прошлом году «скрутили» счётчики больше чем на 8 млн рублей

В Рязанской области в прошлом году газовики выявили 168 случаев некорректной эксплуатации приборов учёта газа. Всего абонентам доначислено к оплате 8,1 млн рублей.

«Газпром межрегионгаз Рязань» напоминает, что вмешательство в работу прибора делает счётчик непригодным к эксплуатации.

Если такое нарушение подтверждается, абоненту производят перерасчёт платы за газ. Расчёт делается со дня последней проверки и контрольного снятия показаний счётчика до даты обнаружения нарушения.

При невозможности установить дату вмешательства, потребителю делают перерасчёт платы за последние полгода по нормативам потребления.

«Газпром межрегионгаз Рязань» подчёркивает, что вмешательство в работу прибора учёта может вывести его из строя и привести к утечке газа, создав угрозу жизни и здоровью людей.