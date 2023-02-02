Четверг, 2 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Рязанские потребители газа в прошлом году «скрутили» счётчики больше чем на 8 млн рублей

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Фото из группы Газпром межрегионгаз Рязань ВКонтакте

В Рязанской области в прошлом году газовики выявили 168 случаев некорректной эксплуатации приборов учёта газа. Всего абонентам доначислено к оплате 8,1 млн рублей.

«Газпром межрегионгаз Рязань» напоминает, что вмешательство в работу прибора делает счётчик непригодным к эксплуатации.

Если такое нарушение подтверждается, абоненту производят перерасчёт платы за газ. Расчёт делается со дня последней проверки и контрольного снятия показаний счётчика до даты обнаружения нарушения.

При невозможности установить дату вмешательства, потребителю делают перерасчёт платы за последние полгода по нормативам потребления.

«Газпром межрегионгаз Рязань» подчёркивает, что вмешательство в работу прибора учёта может вывести его из строя и привести к утечке газа, создав угрозу жизни и здоровью людей.

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