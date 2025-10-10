Рязанские полицейские выдворили из России нарушивших закон иностранцев

Сотрудники полиции провели процедуры депортации и выдворения за пределы России пяти граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья. Все они ранее находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Трое мигрантов — выходцы из стран Средней Азии и Закавказья — были депортированы из-за ранее совершённых преступлений: применения насилия в отношении представителя власти, грабежа и кражи. Их пребывание на территории России признано нежелательным.

Ещё двое иностранцев подверглись административному выдворению. Один из них, гражданин страны Средней Азии, нарушил правила въезда и пребывания в России. Второй — уроженец Северной Африки, обучавшийся в одном из рязанских вузов, — был отчислен, в связи с чем его учебная виза была аннулирована.

Полицейские совместно с судебными приставами сопроводили нарушителей в международный аэропорт «Домодедово», откуда они были отправлены в страны своего гражданства.

По установленной практике билеты мигранты приобрели за свой счёт. Въезд на территорию России этим лицам запрещён на срок от 5 до 10 лет.