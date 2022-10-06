Рязанские полицейские вернули угнанный автомобиль владельцу до того, как тот заметил пропажу

Рязанец угнал машину знакомого охранника, чтобы доехать до ломбарда. Предварительными подробностями поделились в УМВД по Рязанской области.

Ночью инспектор отдельного спецбатальона ДПС ГИБДД УМВД по Рязанской области остановил ВАЗ-21124 для проверки документов. Водитель и пассажир при виде полицейских бросились бежать. Через некоторое время правоохранители нашли и задержали мужчин. Машина, как выяснилось, находилась в угоне.

30-летний житель областного центра недавно пристрастился к наркотикам. Для их покупки он решил сдать в ломбард мобильник. Но ломбард находился в нескольких десятках километров. Злоумышленник решил воспользоваться авто своего знакомого охранника из торгового центра. Мужчина знал, где сторож оставляет ключи от своей машины. Когда охранник отвлёкся, рязанец забрал их.

Поскольку водительских прав у мужчины не было, он посадил за руль товарища, не сообщив тому о происхождении автомобиля. Когда на пути в ломбард машину остановил дорожный инспектор, 30-летний рязанец приказал водителю бежать. Тот, не разобравшись в происходящем, требование выполнил.

Оперативники уголовного розыска изъяли авто в технически исправном состоянии и рассказали обо всём хозяину машины, который ещё не заметил пропажу.

Отдел дознания ОМВД по Октябрьскому району Рязани в отношении мужчины возбудил уголовное дело по статье об угоне.

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