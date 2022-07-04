Рязанские полицейские сообщили итоги рейдов, проведённых в выходные

В городе Рязани начиная с вечера пятницы 1 июля по вечер 3 июля проводились рейдовые мероприятия, направленные на профилактику уличной преступности, выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в общественных местах.

Всего в Рязани по линии деятельности патрульно-постовой службы полиции было выявлено и пресечено 187 правонарушений, по линии службы участковых уполномоченных полиции – 226 административных правонарушений.

В центре Рязани в ходе рейдов в отдел МВД России по Советскому району города Рязани было доставлено 34 человека и выявлено:

8 административных правонарушений по ст.5.35. КоАП РФ (Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних);

4 административных правонарушений по ст.20.20 КоАП РФ (Распитие алкогольной продукции в общественных местах);

1 административное правонарушение ст.20.22 КоАП РФ (Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции);

выявлено 2 факта нарушения особых требований розничной продажи алкогольной продукции. Проводится проверка по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ.

Профилактические и проверочные мероприятия продолжаются.