26.7 C
Рязань
Понедельник, 4 июля, 2022

Рязанские полицейские сообщили итоги рейдов, проведённых в выходные

spot_img
7info7

Рязанские полицейские сообщили итоги рейдов, проведённых в выходные

В городе Рязани начиная с вечера пятницы 1 июля по вечер 3 июля проводились рейдовые мероприятия, направленные на профилактику уличной преступности, выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в общественных местах.

Всего в Рязани по линии деятельности патрульно-постовой службы полиции было выявлено и пресечено 187 правонарушений, по линии службы участковых уполномоченных полиции – 226 административных правонарушений.

В центре Рязани в ходе рейдов в отдел МВД России по Советскому району города Рязани было доставлено 34 человека и выявлено:

  • 8 административных правонарушений по ст.5.35. КоАП РФ (Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних);
  • 4 административных правонарушений по ст.20.20 КоАП РФ (Распитие алкогольной продукции в общественных местах);
  • 1 административное правонарушение ст.20.22 КоАП РФ (Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции);
  • выявлено 2 факта нарушения особых требований розничной продажи алкогольной продукции. Проводится проверка по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ.

Профилактические и проверочные мероприятия продолжаются.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7