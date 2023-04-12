Рязанские модельеры впервые приняли участие в Неделе моды в Екатеринбурге

Рязанские модельеры Альбина Ямансарина, Светлана Коренева и Татьяна Углицких стали участниками 18-го сезона проекта «Неделя моды» в Екатеринбурге, который проходил с 4 по 10 апреля. Об этом сообщает издательство «Пресса».

В 2023 году Неделя моды была посвящена 300-летию города и включила показы свыше 50 российских дизайнеров, ближнего и дальнего зарубежья. Рязанские мастера участвовали в ней впервые, поддержку им оказали минэкономразвития Рязанской области и узбекская национальная культурная автономия «Алмаз».

По словам Альбины Ямансариной, бренд «Мода с акцентом» представляет уникальную дизайнерскую одежду, выражающую синтез культур.

Альбина Ямансарина: «На подиуме мы показали линейку повседневных образов в стиле кэжуал, несколько костюмов в стиле современного бохо и вечерние наряды. Созданные нами костюмы на дефиле привлекли внимание поклонников и получили высокую оценку»

Модельер отметила смелость жителей Екатеринбурга: они носят яркую и самобытную дизайнерскую одежду. А вот рязанцы пока более сдержаны в своих предпочтениях, в выборе форм и цветов.

Альбина и другие рязанские модельеры готовится к трёхдневному фестивалю «Мода с акцентом», который пройдёт на площадке городской библиотеки имени Есенина. Увидеть уникальные наряды рязанцы смогут в конце апреля.

Дизайнер отметила, что в Рязани к концу 2023 года планируется открытие модного дома «Мода с акцентом».

Альбина Ямансарина: «В условиях западных санкций и ухода мировых брендов самое время написать свою историю моды, подчеркнув красоту и уникальность рязанских женщин»