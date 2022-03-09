Рязанские медики получат по 100 тысяч рублей за каждый отработанный год

9 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл очередное заседание регионального правительства. На заседании обсудили ряд вопросов, в том числе вопрос финансирования работы медиков региона.

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Глава регионального Минздрава Андрей Прилуцкий предложил установить для медработников дополнительные меры соцподдержки – единовременные денежные выплаты в размере 100 и 50 тысяч рублей за каждый отработанный год в течение пяти лет. На реализацию этой инициативы потребуется 370 млн рублей. Средства на реализацию программы предусмотрены в бюджете до 2024 года.

— Нужно будет проанализировать, насколько эта мера соцподдержки оказалась эффективной. Действительно ли она помогла привлечь больше медиков для работы в районах, в ФАПах и больницах. Мы это делаем для того, чтобы не просто поддержать медработников, но и стимулировать их переезжать работать именно в сельскую местность, — прокомментировал Николай Любимов.

На заседании также доложили, что более 45 млн руб., направленных в регион из федерального бюджета, направят на дополнительное финансирование первичного звена медпомощи для работы с гражданами, заразившимися коронавирусом.

Участники заседания правительства утвердили изменения в региональную программу развития здравоохранения. Новшества в законодательстве позволят дополнить перечень лекарственных препаратов, отпускаемых по рецептам гражданам, которые проходят амбулаторное лечение, бесплатно, а также с 50%-ной скидкой.

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