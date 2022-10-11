Рязанские кинологи встретились со студентами

В рязанской Центральной детской библиотеке прошла встреча студентов Рязанского колледжа электроники с сотрудниками Центра кинологической службы УМВД по Рязанской области и представителями Общественного совета при УМВД.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Подросток и закон», – сообщили в региональном Управлении МВД.

Старший инспектор-кинолог капитан полиции Вячеслав Соломатин и младший инспектор-кинолог старшина полиции Наталья Пронькина рассказали о деятельности кинологической службы. Служба включает розыск, конвоирование преступников, проверку подозрительного багажа, поиск оружия, наркотических и взрывчатых веществ. Последней теме уделили особое внимание.

Студентам подробно рассказали, как обучают служебных собак на поиск запрещённых веществ. Также инспекторы-кинологи показали собравшимся имитаторы взрывчатых и наркотических веществ, на которых проходят тренировки собак.

Полицейские напомнили подросткам, что наркотики негативно влияют на человека, причём не только на здоровье, но и на личность наркопотребителя.

Студентам рассказали об ответственности за незаконный оборот запрещённых веществ и юридических последствиях привлечения к уголовной и административной ответственности за такие преступления.

Полицейские ответили на вопросы подростков, а студенты поблагодарили кинологов за информативную беседу.

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