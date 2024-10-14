Рязанские энергетики готовятся к встрече с «Хельмой»

Энергетики «Рязаньэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго».

Напомним, синоптики предупредили о приближении североатлантического циклона «Хельма». Он принесет с собой дожди, мокрый снег, понижение температуры. Уже сегодня и утром 15 октября в Рязанкой области местами ожидаются ледяной дождь, мокрый снег, гололёд, налипание мокрого снега, ухудшение видимости, на отдельных участках дорог гололедица, а ветер может усилиться до 17 м/с.

В связи с этим специалисты «Рязаньэнерго» работают в режиме повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств. К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 110 бригад: 327 энергетиков, 179 единиц спецтехники. На особом контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 69 резервных источников подачи электроэнергии суммарной мощностью около 2,8 МВт.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, круглосуточно).