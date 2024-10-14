Понедельник, 14 октября, 2024

Рязанские энергетики готовятся к встрече с «Хельмой»

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

Энергетики «Рязаньэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго».

Напомним, синоптики предупредили о приближении североатлантического циклона «Хельма». Он принесет с собой дожди, мокрый снег, понижение температуры. Уже сегодня и утром 15 октября в Рязанкой области местами ожидаются ледяной дождь, мокрый снег, гололёд, налипание мокрого снега, ухудшение видимости, на отдельных участках дорог гололедица, а ветер может усилиться до 17 м/с.

В связи с этим специалисты «Рязаньэнерго» работают в режиме повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств. К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 110 бригад: 327 энергетиков, 179 единиц спецтехники. На особом контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 69 резервных источников подачи электроэнергии суммарной мощностью около 2,8 МВт.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, круглосуточно).

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

На Рязанскую область надвигается североатлантический циклон «Хельма»

В Сараях два автомобиль столкнулись лоб в лоб

Рязанцы делятся в соцсетях фотографиями грибов необычной формы

В Рязанской области планируют запустить совместное производство автозапчастей с Китаем

Ночью в Рязани произошла массовая авария

Рязанский русский народный хор едет на гастроли в Китай

В Рязани под колеса автомобиля попал 8-летний ребенок

В РГУ им. С.А. Есенина состоялся традиционный конкурс «Покровские вечера»

В Рязанской области на 17 площадках завершили благоустройство по нацпроекту «Жильё и городская среда»

Артем Бранов: Рязанская область — прекрасная площадка для проведения форума «Инженеры будущего»

В 2025 году увеличат материнский капитал на первого ребенка

В Рязани заметили детей, прыгающих на мешках с реагентами