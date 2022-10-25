Рязанские депутаты одобрили изменения в Положение о порядке муниципальных гарантий

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы депутаты одобрили изменения в Положение о порядке предоставления муниципальных гарантий. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

В частности, уточняются сроки проверки соответствия представленных документов установленным требованиям, их возврата претенденту в случае несоответствия, а также срок направления документов в финансово-казначейское управление.

Изменения будут внесены и в Положение о земельном налоге с целью предоставления льготы мобилизованным (на один участок и на один налоговый период — 2021 год). Будет изменено и Решение Рязанского городского Совета об утверждении Положения о порядке предоставления служебного жилого помещения.

Членами комитета рассмотрен вопрос исполнения предложений, поступивших в ходе проведения публичных слушаний. По итогам 9 месяцев 2022 года исполнено 10 предложений, поступивших в 2018 году, 4 — в 2019 году, 1 — в 2020 году и 10 — в 2021 году. В основном это работы по ремонту дворовых территорий и отдельных участков автодорог, а также благоустройству школьных территорий.

Кроме того, депутаты заслушали доклад представителя администрации о передаче в аренду нежилого помещения, расположенного в доме 9 к.2 по ул. Тимуровцев, автономной некоммерческой организации «Кризисный центр поддержки женщин «Ангел».

В рамках заседания комитета депутаты обсудили информацию о повышении должностных окладов муниципальным служащим Рязани. По представленным данным с 1 октября 2022 года оплата труда сотрудников, замещающих муниципальные должности, увеличится на 4%.

Также членам комитета был представлен план развития территорий частного сектора Рязани на 2021–2026 годы. За 2021 год реализовано 35 проектов по маршрутизации транспортных перевозок, благоустройству, водо- и электроснабжению территорий, в 2022 году — 16. Еще 7 находятся на стадии строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ. Остальные предложения будут реализованы до 2026 года.

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