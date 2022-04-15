Рязанские депутаты одобрили изменения в областное законодательство для реализации мер по выплатам на детей от 8 до 17 лет

В четверг, 14 апреля, на заседании областного парламента депутаты единогласно поддержали внесение изменений в региональное законодательство. Необходимость в этом появилась в связи с внедрением новой меры поддержки населения – новой ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

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Выплата установлена указом президента РФ Владимира Путина. Право на неё имеют семьи с детьми, чей размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. В Рязанской области его размер составляет 11 216 рублей.

Новая мера поддержки направлена на поддержание семей с низким доходом. Установленная главой государства денежная выплата значительное превышает действующее региональное пособие. Теперь рязанцы смогут получать 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребёнка в зависимости от дохода.

— Сегодня оперативно было принято очень важное решение в исполнение указа президента. В Рязанской области на выплату претендуют более 33 тысяч человек, — доложил Аркадий Фомин. – Депутаты Рязанской областной Думы будут контролировать ход исполнения поручения на территории региона и продолжат работать над тем, чтобы повышать качество жизни людей и доходную часть их семейного бюджета.

Отметим, что обратиться за назначением новой выплаты на детей можно с 1 мая в ПФР или через портал «Госуслуг».