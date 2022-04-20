Рязанские бойцы-универсалы успешно выступили на Всероссийских соревнованиях в Домодедово, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

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17 апреля в подмосковном Домодедово завершились Всероссийские соревнования по универсальному бою памяти Олимпийского чемпиона по дзюдо, основателя вида спорта «Универсальный бой» Сергея Новикова. Команду Рязанской области представляли курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени В. Ф. Маргелова.

В дисциплине «Классика» в результате двухдневной борьбы рязанцы завоевали шесть медалей: одну золотую, две серебряные и три бронзовые. Чемпионом в весовой категории свыше 95 килограммов стал Максим Шрамко. В своих весовых категориях в финал вышли еще два рязанских спортсмена — Никита Морозов (СШОР «Юпитер») и Кирилл Лебедев, в итоге занявшие второе место. На третью ступень пьедестала почета поднялись Магомед Кадиев, Никита Кучеров и Данила Шишков (СШОР «Юпитер»).

В дисциплине «Лайт» рязанские бойцы завоевали две бронзовые награды. Отличились спортсмены СШОР «Юпитер» Даниил Козлов и Павел Давыдов.

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Спортсмены тренируются под руководством тренеров высшей категории Алексея Бучнева, Михаила Храмова, Николая Никитина, Сергея Полосина.