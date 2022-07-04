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Понедельник, 4 июля, 2022

Рязанские автоинспекторы доставили в больницу женщину с ребёнком, которому требовалась помощь

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Рязанские автоинспекторы доставили в больницу женщину с ребёнком, которому требовалась помощь

В Рязани сотрудники ГИБДД Сергей Доников и Дмитрий Захряпин отвезли в больницу женщину с ребёнком, которому стало плохо.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Рязанской области, на подъезде к городу к полицейским обратилась автоледи. Её двухлетнему ребёнку в пути стало плохо, мальчику требовалась помощь медиков.

Инспекторы ГИБДД немедленно приняли решение сопроводить автомобиль с ребёнком в больницу. Один из них сел за руль машины, на которой ехала женщина, а напарник поехал с ними, включив на служебном транспорте проблесковые маяки и специальный звуковой сигнал.

Мальчику доставили в детскую больницу, там ему оказали необходимую помощь.

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