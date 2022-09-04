Рязанские активисты нанесли предупреждающие надписи перед пешеходными переходами

В Рязани активисты #ПУВР обновили предупреждающие надписи перед пешеходными переходами и нанесли новые. Об этом говорится в Telegram канале Подслушано у водителей Рязани.

#ПУВР уже не впервые участвуют в мероприятиях по профилактике безопасности дорожного движения. Каждую инициативу активисты реализуют во взаимодействии с Госавтоинспекцией, конкретные решения по реализации идей принимаются после обсуждения с ГИБДД.

В 2022 году сотрудники Госавтоинспекции раздали большую часть трафаретов для нанесения надписей перед пешеходными переходами по школам, возле которых дорожное движение наиболее интенсивное.

Активисты надеются, что пешеходы станут внимательнее, что позволит избежать трагедий на дорогах.

Авторы публикации выражают благодарность за взаимодействие начальнику и личному составу Центра ДиТН ПБДД ГИБДД УМВД России по Рязанской области.