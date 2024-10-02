Рязанские абоненты накопили более 20 миллионов баллов в бонусной программе «Ростелекома»

За пять лет более 25 тысяч семей Рязанской области подключились к программе лояльности от «Ростелекома». Только в этом году они уже суммарно накопили порядка 20 миллионов баллов, которыми частично могут оплатить услуги провайдера. Также баллы можно обменять на промокоды компаний-партнеров программы.

Чаще всего рязанцы тратят бонусы на скидки при оплате домашнего интернета. На втором месте — пакеты каналов интерактивного телевидения. Замыкают тройку лидеров предложения от компаний-партнеров «Ростелекома».

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Программа “Бонус” — это эффективный способ выстраивания долговременных и доверительных отношений с нашими клиентами. Она позволяет оптимизировать расходы на связь, а также получать приятные подарки. Количество ее участников стабильно увеличивается. Мы ценим их доверие, регулярно обновляем бонусные предложения и привлекаем всё больше новых партнеров».

Илья Горшков, абонент «Ростелекома» из Рязани:

«Более пяти лет пользуюсь услугами “Ростелекома”. Раз в три месяца стабильно проверяю свой баланс бонусов. Сейчас, например, осталось около 1000 баллов, и я уже решил, что часть из них обменяю на оплату видеоконтента платформы Wink».

Стать участником «Бонуса» может каждый пользователь услуг «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ», «Мобильная связь», «Домашний телефон» или «Умный дом» от «Ростелекома». В зависимости от количества и типа подключенных сервисов клиенту присваивается определенный статус.

Узнать больше о программе можно на сайте компании.

Реклама: ПАО «Ростелеком», ИНН: 7707049388

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