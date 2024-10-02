Среда, 2 октября, 2024

Рязанские абоненты накопили более 20 миллионов баллов в бонусной программе «Ростелекома»

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Фото: Ростелеком

За пять лет более 25 тысяч семей Рязанской области подключились к программе лояльности от «Ростелекома». Только в этом году они уже суммарно накопили порядка 20 миллионов баллов, которыми частично могут оплатить услуги провайдера. Также баллы можно обменять на промокоды компаний-партнеров программы.

Чаще всего рязанцы тратят бонусы на скидки при оплате домашнего интернета. На втором месте — пакеты каналов интерактивного телевидения. Замыкают тройку лидеров предложения от компаний-партнеров «Ростелекома».

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Программа “Бонус” — это эффективный способ выстраивания долговременных и доверительных отношений с нашими клиентами. Она позволяет оптимизировать расходы на связь, а также получать приятные подарки. Количество ее участников стабильно увеличивается. Мы ценим их доверие, регулярно обновляем бонусные предложения и привлекаем всё больше новых партнеров».

Илья Горшков, абонент «Ростелекома» из Рязани:

«Более пяти лет пользуюсь услугами “Ростелекома”. Раз в три месяца стабильно проверяю свой баланс бонусов. Сейчас, например, осталось около 1000 баллов, и я уже решил, что часть из них обменяю на оплату видеоконтента платформы Wink».

Стать участником «Бонуса» может каждый пользователь услуг «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ», «Мобильная связь», «Домашний телефон» или «Умный дом» от «Ростелекома». В зависимости от количества и типа подключенных сервисов клиенту присваивается определенный статус.

Узнать больше о программе можно на сайте компании.

Реклама: ПАО «Ростелеком», ИНН: 7707049388

erid: 2VtzqwgkxK3

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанские сельхозпредприятия ищут специалистов на хорошие зарплаты

Дороги, медицину, безопасность аттракционов обсудили на заседании правительства Рязанской области

Рязанцы пожаловались на сильный запах гари в городе

В Старожиловском районе оштрафовали виновницу пожара на площади 4,5 гектара

Обломок сбитой иранской ракеты убил человека в израильском Иерихоне

В Рязани 2 октября проведут проверку систем оповещения

В Рязанском районе планируют развивать винный туризм

На Центральной улице 2 октября ограничат движение транспорта

7 вещей, которые делают домашнюю собаку счастливой

Завершено расследование убийства в Рязанской области, совершённого в 2014 году

Житель Рязани зарегистрировал в своём доме 28 иностранцев

Православного блогера задержали по обвинению в изнасиловании дочери прихожанки