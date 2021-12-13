Рязанская школа №7 отметила 150-летие

Школа №7 «Русская классическая школа» отметила 150-летие со дня образования. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.
Это старейшая в Рязани школа – преемница двух гимназий, основанных еще в царской России и преобразованных в 1918 году в единое учебное заведение.
Во время Великой Отечественной войны в стенах школы располагался госпиталь. Память о годах войны бережно хранится в известном на весь город Музее боевой славы.
И сегодня школа поддерживает и развивает лучшие традиции образования, гордится своей богатой и славной историей, осваивает новые методики и средства обучения, самые современные технологии. Результаты государственной аттестации, олимпиад и конкурсов доказывают эффективность работы.
С юбилеем образовательное учреждение поздравили почетные гости. К педагогам и ученикам школы обратилась глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская.
Глава муниципального образования пожелала выпускникам, ученикам, педагогам новых достижений, побед, крепкого здоровья, творческих успехов, а школе – процветания и развития. Лучшие учителя были отмечены наградами.