Сторож сгоревшей Агро-Пустынской школы в ночь пожара самовольно покинул рабочее место

Прокуратура Рязанского района при проверке причин возникновения пожара в Агро-Пустынской начальной школе выявила нарушения трудового законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 3 ноября в посёлке Агро-Пустынь сгорела школа. В тушении принимали участие 45 человек и 13 единиц техники.

Оказалось, что сторож учебного заведения, в нарушение своих должностных обязанностей, самовольно покинул рабочее место.

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Он отсутствовал с 23:00 до 23:50. Хотя в соответствии с пунктом 17 трудового договора сторожу было установлено время начала работы с 20:00 до 06:48.