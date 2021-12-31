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Пятница, 31 декабря, 2021
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Сторож сгоревшей Агро-Пустынской школы в ночь пожара самовольно покинул рабочее место

Александр Ильин
Фото: vk.com / Рязанский муниципальный район Рязанской области

Прокуратура Рязанского района при проверке причин возникновения пожара в Агро-Пустынской начальной школе выявила нарушения трудового законодательства, сообщает пресс-служба ведомства. 

Напомним, 3 ноября в посёлке Агро-Пустынь сгорела школа. В тушении принимали участие 45 человек и 13 единиц техники.

Оказалось, что сторож учебного заведения, в нарушение своих должностных обязанностей, самовольно покинул рабочее место. 

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Он отсутствовал с 23:00 до 23:50. Хотя в соответствии с пунктом 17 трудового договора сторожу было установлено время начала работы с 20:00 до 06:48.

«По фактам выявленных нарушений требований трудового законодательства директору МБОУ «Полянская СШ» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. По результатам рассмотрения представления три должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении прокуратуры. 

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