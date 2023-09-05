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Рязанская прокуратура открыла горячую линию на время отопительного сезона

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Прокуратура Рязанской области запустила горячую линию на время отопительного сезона, сообщает телеграм-канал ведомства.

Линия открыта «в целях соблюдения прав граждан на предоставление коммунальной услуги по отоплению жилых помещений надлежащего качества».

О проблемах с отоплением жители Рязани, Рязанской области могут сообщить дежурному прокурору по номеру: 8(910) 631-08-17. Звонки принимаются ежедневно с 9 до 17 часов. С 13 часов перерыв на 45 минут.

Ранее стало известно о совместном приёме прокурора Рязанской области с главным судебным приставом региона.

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