Рязанская полиция возбудила дело после наезда скорой на 16-летнего велосипедиста

Следственное управление УМВД России по Рязанской области возбудило уголовное дело по факту наезда скорой помощи на 16-летнего велосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ДТП случилось 13 сентября в 18.13 на регулируемом перекрёстке улиц Станкозаводской и Октябрьской в Рязани. «Газель» скорой помощи под управлением 44-летнего водителя из Рыбновского района сбила юного велосипедиста.

Уголовное дело завели по ч.1 ст. 264 УК РФ, предусматривающей наказание до 2 лет лишения свободы.

Мама пострадавшего рассказала, что сын находится в тяжёлом состоянии, врачи провели шестичасовую операцию.