Среда, 14 сентября, 2022
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Рязанская полиция возбудила дело после наезда скорой на 16-летнего велосипедиста

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Источник: YA62.ru

Следственное управление УМВД России по Рязанской области возбудило уголовное дело по факту наезда скорой помощи на 16-летнего велосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ДТП случилось 13 сентября в 18.13 на регулируемом перекрёстке улиц Станкозаводской и Октябрьской в Рязани. «Газель» скорой помощи под управлением 44-летнего водителя из Рыбновского района сбила юного велосипедиста.

Уголовное дело завели по ч.1 ст. 264 УК РФ, предусматривающей наказание до 2 лет лишения свободы.

Мама пострадавшего рассказала, что сын находится в тяжёлом состоянии, врачи провели шестичасовую операцию.

— Многочисленные переломы, трепанация черепа. Но мы верим и молимся за него всем миром», — сообщила женщина.

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