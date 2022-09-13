Вторник, 13 сентября, 2022
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Полиция прокомментировала ДТП со скорой и ребёнком в Рязани

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Пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции прокомментировала ДТП с участием скорой и подростка-велосипедиста в Рязани.

Во вторник, 13 сентября, в 8.10 на улице Октябрьской Рязани «Газель» скорой помощи под управлением 45-летнего водителя совершила наезд на 16-летнего велосипедиста. Подросток, по предварительной информации, пересекал дорогу вне пешеходного перехода.

Сотрудники полиции проводят проверку. 

Напомним, ранее с просьбой откликнуться очевидцев в соцсетях обратилась мать пострадавшего парня. По её словам, ребёнок получил тяжёлые травмы, госпитализирован в ОКБ. 

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