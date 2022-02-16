Рязанская облдума приняла закон о бесплатных системах мониторинга для детей с диабетом

Рязанская областная Дума приняла изменение в закон «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области». Документ гарантирует бесплатное предоставление детям с сахарным диабетом систем непрерывного мониторинга и расходных материалов.

Ежегодно из бюджета Рязанской области для обеспечения 342 несовершеннолетних с сахарным диабетом первого типа необходимо 54 миллиона рублей. При появлении новых пациентов эту цифру могут корректировать.

Ранее проект закона обсудили с родителями детей, положительное заключение дал губернатор Рязанской области.

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За принятие закона депутаты проголосовали единогласно.