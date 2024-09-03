Рязанская областная Дума и Союз «Торгово-промышленная палата Рязанской области» подписали Соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла в региональном парламенте во вторник, 3 сентября. Соглашение было подписано председателем Рязанской областной Думы Аркадием Фоминым и президентом Союза «Торгово-промышленная палата Рязанской области» (ТПП) Людмилой Козловой.
Аркадий Фомин подчеркнул важную роль ТПП в укреплении экономики региона и значимость расширения сотрудничества для совершенствования законодательства, реализации комплексной системы мер поддержки предпринимательства, оказания своевременной помощи бизнесу в кризисных условиях:
Людмила Козлова, в свою очередь, акцентировала внимание на задачах и принципах работы региональной ТПП, достижениях организации:
В ходе реализации Соглашения планируется использовать такие формы взаимодействия, как организация и проведение научно-практических конференций, совещаний, форумов, круглых столов и других мероприятий. Продолжится обсуждение наиболее острых вопросов на специально созданных рабочих группах для координации совместной деятельности.
В рамках рабочей встречи и подписания Соглашения Аркадий Фомин и Людмила Козлова обсудили основные направления деятельности на ближайшую перспективу, в том числе укрепление международного инвестиционного сотрудничества.