Рязанская областная Дума и Союз «Торгово-промышленная палата Рязанской области» подписали Соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла в региональном парламенте во вторник, 3 сентября. Соглашение было подписано председателем Рязанской областной Думы Аркадием Фоминым и президентом Союза «Торгово-промышленная палата Рязанской области» (ТПП) Людмилой Козловой.

Аркадий Фомин подчеркнул важную роль ТПП в укреплении экономики региона и значимость расширения сотрудничества для совершенствования законодательства, реализации комплексной системы мер поддержки предпринимательства, оказания своевременной помощи бизнесу в кризисных условиях:

– По количеству компаний, охватывающих разные отрасли ведения бизнеса, Рязанская область занимает одно из ведущих мест в ЦФО. О необходимости прямого диалога с предпринимателями и оказания всесторонней помощи бизнесу говорил и Президент РФ Владимир Путин на Совете законодателей России. У нас уже сложился опыт совместной работы с торгово-промышленной палатой. В самые сложные моменты для бизнеса: пандемия, санкции – мы активно, совместно обсуждали острые вопросы, проблемы. Меры поддержки предприятий, малого и среднего бизнеса оказались действенными во многом благодаря вашей инициативе, предложениям, которые были услышаны депутатами, правительством области и закреплены в законах.

Людмила Козлова, в свою очередь, акцентировала внимание на задачах и принципах работы региональной ТПП, достижениях организации:

– За последний год в торгово-промышленную палату вступило больше 200 предпринимателей – это не только субъекты малого и среднего бизнеса, но и крупный бизнес. Сейчас поставлена задача – расширить работу в районах области: мы организуем встречи с предпринимателями, заключаем соглашения с главами районов и адресно отвечаем на поступившие запросы и предложения, решаем возникающие проблемы. Наша основная цель – быть эффективной площадкой взаимодействия между бизнесом и властью. Девиз ТПП – работа в интересах бизнеса – работа в интересах России.

В ходе реализации Соглашения планируется использовать такие формы взаимодействия, как организация и проведение научно-практических конференций, совещаний, форумов, круглых столов и других мероприятий. Продолжится обсуждение наиболее острых вопросов на специально созданных рабочих группах для координации совместной деятельности.

– Такие меры позволят повысить оперативность подготовки новых и пересмотра принятых региональных законов в данной сфере, будут способствовать активному экономическому росту региона и повышению качества жизни рязанцев. Безусловно, мы продолжим совместную проработку вопросов по устранению избыточных административных барьеров, снижению налоговой нагрузки, улучшению инвестиционного климата. Это и оказание финансовой помощи через льготные займы, субсидии, гранты, и развитие экспортного потенциала, производственной инфраструктуры, – резюмировал глава областной Думы.

В рамках рабочей встречи и подписания Соглашения Аркадий Фомин и Людмила Козлова обсудили основные направления деятельности на ближайшую перспективу, в том числе укрепление международного инвестиционного сотрудничества.