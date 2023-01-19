Рязанская областная детская библиотека провела в Солотче интерактив для детей из ЛНР и ДНР

Рязанская областная детская библиотека проводит встречи и интерактивы в пунктах временного размещения семей из ЛНР и ДНР. Они проходят под эгидой проекта «Радушная Рязань: программа просветительских занятий с детьми из ДНР и ЛНР».

С января по май 2023 года библиотека реализует этот проект совместно с Рязанским областным отделением Российского детского фонда при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области, на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив.

Мастер-классы, экскурсии, громкие чтения, занятия с так называемой интерактивной песочницей, настольные игры будут проходит в Рязани, а также за городом в выездном режиме.

17-го числа состоялась первая такая поездка библиотекарей – на встречу с ребятами в Солотче, в Детском санатории памяти Ленина. Около 40 мальчишек и девчонок стали участниками интересных, увлекательных мероприятий.

Так, провели мастер-класс по бисероплетению «У нас в Рязани грибы с глазами». Дети узнали историю крылатой фразы, поговорили о тех достопримечательностях города, с которыми уже успели познакомиться, с удовольствием сделали миниатюрную композицию на основе одной из схем на выбор. Посмотрели мультфильм «Грибы с глазами», созданный с читателями в библиотечной студии мультипликации.

Запоминающимся и занимательным событием были громкие чтения сказки Рязанского края. Это авторская сказка шацкой писательницы Татьяны Суляевой «Хитрая гусеница». Параллельно школьники стали участниками мастер-класса, собирая из заготовок лоскутную куклу при наставничестве ведущих.

Ребята, разделенные на группы, переходили с одной интерактивной площадки на другую, с удовольствием проводя время и получая новые знания, эмоции. Всего встреча длилась полтора часа. Подобные поездки в Солотчу планируется повторять один-два раза в месяц в рамках проекта.