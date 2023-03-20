Понедельник, 20 марта, 2023
Татьяна Проводина

Рязанская область заняла 64-е место в списке регионов по зарплатам в разных отраслях

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Изображение от senivpetro на Freepik

Аналитики РИА Новости подготовили исследование российских регионов по зарплатам в различных отраслях. Рязанская область заняла 64-е место. Рейтинг составлялся с учётом самых высоких зарплат в регионах в разных сферах.

Список возглавили Москва и ресурсодобывающие субъекты страны. В столице специалисты финансового сектора зарабатывают в среднем 224 тысячи рублей в месяц. Работники сферы добычи полезных ископаемых в Ямало-Ненецком автономном округе и в Сахалинской области получают как минимум 200 тысяч рублей ежемесячно.

Рязанская область оказалась на 64-м месте из 85. Самые высокие зарплаты в регионе в сфере IT и связи: средний доход специалистов – 54 тысячи рублей в месяц.

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