Рязанская область заняла 64-е место в списке регионов по зарплатам в разных отраслях

Аналитики РИА Новости подготовили исследование российских регионов по зарплатам в различных отраслях. Рязанская область заняла 64-е место. Рейтинг составлялся с учётом самых высоких зарплат в регионах в разных сферах.

Список возглавили Москва и ресурсодобывающие субъекты страны. В столице специалисты финансового сектора зарабатывают в среднем 224 тысячи рублей в месяц. Работники сферы добычи полезных ископаемых в Ямало-Ненецком автономном округе и в Сахалинской области получают как минимум 200 тысяч рублей ежемесячно.

Рязанская область оказалась на 64-м месте из 85. Самые высокие зарплаты в регионе в сфере IT и связи: средний доход специалистов – 54 тысячи рублей в месяц.