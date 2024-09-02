Понедельник, 2 сентября, 2024

Рязанская область заняла 53 место в рейтинге регионов с высокими зарплатами

Автор: Кристина Аманн

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Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/

РИА Новости опубликовали новый рейтинг регионов в высокими зарплатами. В нем Рязанская область находится на 53 позиции.

Согласно результатам опроса, доля работников с зарплатой выше среднего по стране составила 19,9% (общероссийский показатель — 32%), доля тех, чья зарплата выше двух средних — 4,3% (общероссийский показатель — 11%).

Самые высокие зарплаты зафиксированы в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском, Ненецком, Чукотском автономных округах, а также в Магаданской области и в Москве. Самые низкие зарплатах — в республиках Карачаево-Черкессия, Дагестан, Калмыкия, Кабардино-Балкарская, Чеченская, Ингушетия.

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