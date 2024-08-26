Рязанская область занимает 26-е место по вовлечённости в малый и средний бизнес

Рязанская область заняла 26-е место в рейтинге российских регионов по уровню вовлечённости населения в малый и средний бизнес по итогам 2023 года. Это достижение стало результатом активной работы местных властей и предпринимателей, направленной на развитие бизнеса и поддержку индивидуальных предпринимателей, сообщается в Telegram-канале РЯЗИНФОРМБЮРО.

В регионе на предприятиях МСП трудились 206,7 тысячи человек, что составляет 41,4% от общей численности занятых в экономике. Показатели вовлечённости населения в малый и средний бизнес в показали значительный рост на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта тенденция свидетельствует о растущей активности и интересе жителей региона к предпринимательству, что, в свою очередь, способствует созданию новых рабочих мест и улучшению экономической ситуации в области.

Рязанская область демонстрирует положительную динамику в развитии сектора МСП, что является важным фактором для укрепления экономики региона. Поддержка местных предпринимателей и создание благоприятных условий для ведения бизнеса остаются приоритетными задачами для власти, и будущие инициативы обещают способствовать дальнейшему росту и развитию в этой ключевой сфере.