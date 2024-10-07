Рязанская область впервые заняла первое место в Евразийском учете мигрирующих птиц

Рязанская область впервые заняла 1 место в Евразийском учёте мигрирующих птиц по числу подсчитанных пернатых. Об этом сообщается на официальном сайте акции.

Учет проходил 5-6 октября. Акция приурочена к Всемирному дню перелетных птиц, который в этом году отметят 12 октября.

Отмечается, что в этом году в Евразийском учете участвовали 57 российских регионов. Всего зарегистрировано 70307 особей птиц, принадлежащих к 280 видам.

В конкуренции между регионами Рязанская область впервые заняла первое место, зафиксировав 9793 птицы 82 видов с участием 41 счетчика (всего 49 участников). Московская область стала шестой с 3677 особями и 61 видом, а Кировская область замкнула рейтинг с 1234 птицами и 14 видами. Участники заметили, что в этом году наблюдается снижение количества мигрирующих птиц, в отличие от предыдущих сезонов.

Лидерами среди видов в Рязанской области стали: