Понедельник, 7 октября, 2024

Рязанская область впервые заняла первое место в Евразийском учете мигрирующих птиц

Автор: 7info7

Опубликовано

фото Telegram-канал Иду лесом, несу дичь

Рязанская область впервые заняла 1 место в Евразийском учёте мигрирующих птиц по числу подсчитанных пернатых. Об этом сообщается на официальном сайте акции.

Учет проходил 5-6 октября. Акция приурочена к Всемирному дню перелетных птиц, который в этом году отметят 12 октября.

Отмечается, что в этом году в Евразийском учете участвовали 57 российских регионов. Всего зарегистрировано 70307 особей птиц, принадлежащих к 280 видам.

В конкуренции между регионами Рязанская область впервые заняла первое место, зафиксировав 9793 птицы 82 видов с участием 41 счетчика (всего 49 участников). Московская область стала шестой с 3677 особями и 61 видом, а Кировская область замкнула рейтинг с 1234 птицами и 14 видами. Участники заметили, что в этом году наблюдается снижение количества мигрирующих птиц, в отличие от предыдущих сезонов.

Лидерами среди видов в Рязанской области стали:

  1. Скворец — 5529
  2. Грач — 593
  3. Сизый голубь — 406
  4. Полевой воробей — 405
  5. Большая синица — 362

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