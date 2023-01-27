Рязанская область вошла в ТОП-5 регионов по реализации национального проекта «Производительность труда»

Областное министерство экономического развития информирует о том, что Региональный центр компетенций (РЦК) Агентства развития бизнеса Рязанской области вошел в состав первой пятерки регионов по исполнению мероприятий нацпроекта «Производительность труда».

Результаты рейтинга субъектов России по реализации национального проекта были опубликованы на ИТ-платформе «Производительность.РФ».

Лидерами стали РЦК Челябинской области с результатом 8,66 балла, РЦК Краснодарского края и Татарстана. В состав первой пятерки также вошли Рязанская и Нижегородская области.

Федеральный центр компетенций проводит рейтингование с 2020 года. Региональные центры производительности труда оцениваются по девяти показателям, среди них укомплектованность сотрудниками, которые рекомендованы к реализации самостоятельных проектов. Учитывается также выполнение планов по вовлечению предприятий и по количеству реализованных проектов, уровень удовлетворенности предприятий работой РЦК, выполнение планов по обучению сотрудников предприятий и по подготовке инструкторов, публикация лучших практик.В рейтинге принимают участие РЦК, реализующие на дату его составления не менее одного проекта. На сегодняшний день такие региональные центры компетенций представлены в 53 субъектах РФ, в их числе и Рязанская область.