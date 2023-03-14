Вторник, 14 марта, 2023
Татьяна Проводина

Рязанская область вошла в топ-5 регионов-лидеров по вводу жилья

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Изображение от Freepik

В правительстве России перечислили субъекты федерации, показавшие лучшие результаты ввода в эксплуатацию жилья за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) в 2022 году.

Рязанская область замкнула первую пятёрку с показателем 330 тысяч квадратных метров жилья. За счёт ИБК в нашем регионе построили 42% от ввода в эксплуатацию.

Места в первой пятёрке распределились так:

Московская область — 1 млн квадратных метров;

Санкт-Петербург — 653,5 тысяч квадратных метров;

Свердловская область — 573 тысячи квадратных метров;

Тюменская область — 478 тысяч квадратных метров;

Рязанская область — 330 тысяч квадратных метров.

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что в минувшем году строительная отрасль страны достигла рекордного показателя по вводу жилья – 102,7 млн квадратных метров.

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