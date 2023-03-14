Рязанская область вошла в топ-5 регионов-лидеров по вводу жилья

В правительстве России перечислили субъекты федерации, показавшие лучшие результаты ввода в эксплуатацию жилья за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) в 2022 году.
Рязанская область замкнула первую пятёрку с показателем 330 тысяч квадратных метров жилья. За счёт ИБК в нашем регионе построили 42% от ввода в эксплуатацию.
Места в первой пятёрке распределились так:
Московская область — 1 млн квадратных метров;
Санкт-Петербург — 653,5 тысяч квадратных метров;
Свердловская область — 573 тысячи квадратных метров;
Тюменская область — 478 тысяч квадратных метров;
Рязанская область — 330 тысяч квадратных метров.
Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что в минувшем году строительная отрасль страны достигла рекордного показателя по вводу жилья – 102,7 млн квадратных метров.
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