Вторник, 20 августа, 2024

Рязанская область вошла в топ-10 популярных туристических направлений России

Автор: 7info7

Опубликовано

Рязанская область набирает популярность среди российских туристов, войдя в десятку самых востребованных направлений. Об этом сообщает сайт правительства региона.

В числе лидеров также оказались Крым, Кабардино-Балкария, Алтай, Северная Осетия, Адыгея и Карачаево-Черкесия, Владимирская, Вологодская и Воронежская области.

Рост турпотока в Рязанскую область связан с активным развитием туристической инфраструктуры, реализацией нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а еще с богатым культурно-историческим наследием региона.

Среди главных достопримечательностей наиболее привлекательными оказались древние города Рязань и Касимов. Уникальные природные объекты Спасского, Клепиковского и Рыбновского районов. Яркие событийные мероприятия, такие как фестиваль воздухоплавания «Небо России», форум древних городов, фестиваль «Битва на Воже». Интересные музейные экспозиции, включая выставку «Шедевры Русского музея» в Рязанском кремле.

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