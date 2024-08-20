Рязанская область вошла в топ-10 популярных туристических направлений России

Рязанская область набирает популярность среди российских туристов, войдя в десятку самых востребованных направлений. Об этом сообщает сайт правительства региона.

В числе лидеров также оказались Крым, Кабардино-Балкария, Алтай, Северная Осетия, Адыгея и Карачаево-Черкесия, Владимирская, Вологодская и Воронежская области.

Рост турпотока в Рязанскую область связан с активным развитием туристической инфраструктуры, реализацией нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а еще с богатым культурно-историческим наследием региона.

Среди главных достопримечательностей наиболее привлекательными оказались древние города Рязань и Касимов. Уникальные природные объекты Спасского, Клепиковского и Рыбновского районов. Яркие событийные мероприятия, такие как фестиваль воздухоплавания «Небо России», форум древних городов, фестиваль «Битва на Воже». Интересные музейные экспозиции, включая выставку «Шедевры Русского музея» в Рязанском кремле.