Пятница, 16 августа, 2024

Рязанская область укрепляет связи с Китаем

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта правительства Рязанской области

Рязанская область активно развивает сотрудничество с Китаем в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Об этом сообщается на сайте правительства.

Китай входит в пятерку ключевых торговых партнеров Рязанской области. В регионе действует режим наибольшего благоприятствования для инвесторов из КНР, имеются готовые площадки с необходимой инфраструктурой.

Особое внимание уделяется развитию гуманитарных связей. В ряде школ Рязани внедряется изучение китайского языка, а в РГУ им. Есенина готовят профессиональных переводчиков. В сентябре в Рязани пройдет выставка китайской культуры.

В октябре этого года планируется провести презентацию потенциала Рязанской области в Пекине, включая выставочную экспозицию и деловую миссию региональных предпринимателей.

«Уверена, что наши совместные усилия будут способствовать не только активизации торгово-экономических связей, реализации совместных проектов с китайскими партнерами, но и укреплению культурных отношений между нашими странами», – подчеркнула заместитель председателя правительства региона Юлия Швакова.

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