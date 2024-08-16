Рязанская область укрепляет связи с Китаем

Рязанская область активно развивает сотрудничество с Китаем в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Об этом сообщается на сайте правительства.
Китай входит в пятерку ключевых торговых партнеров Рязанской области. В регионе действует режим наибольшего благоприятствования для инвесторов из КНР, имеются готовые площадки с необходимой инфраструктурой.
Особое внимание уделяется развитию гуманитарных связей. В ряде школ Рязани внедряется изучение китайского языка, а в РГУ им. Есенина готовят профессиональных переводчиков. В сентябре в Рязани пройдет выставка китайской культуры.
В октябре этого года планируется провести презентацию потенциала Рязанской области в Пекине, включая выставочную экспозицию и деловую миссию региональных предпринимателей.