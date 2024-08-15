Рязанская область укрепляет деловое сотрудничество с Китаем

Рязанская область продолжает укреплять деловое сотрудничество с Китаем. Об этом сообщает зампред правительства области Юлия Швакова на своей странице во «ВКонтакте».

У региона с КНР уже были достигнуты договоренности в ходе визита делегации Рязанской области в Китай во главе с губернатором Павлом Малковым. Напомним, визит состоялся в апреле этого года.

Юлия Швакова отметила, что в Рязанской области планируют открыть отделение Общества российско-китайской дружбы. Это решение поддержал председатель Общества, первый заместитель председателя Государственной Думы Иван Мельников. Также на приеме у Андрея Денисова, члена Совета Федерации РФ, подробно обсудили планы по укреплению торгово-экономического сотрудничества с Китаем.

— Китайская Народная Республика традиционно входит в первую пятерку стран-контрагентов Рязанской области по товарообороту и включена в Экспортную стратегию региона в качестве приоритетного направления сотрудничества, — пишет Юлия Швакова. — Здесь мы видим существенные резервы в развитии торгово-экономических связей с КНР. Наша задача — реализовать с китайскими партнерами ряд совместных проектов, в том числе на территории Рязанской области. Для инвесторов из КНР у нас уже установлен режим наибольшего благоприятствования, есть готовые площадки с необходимой инфраструктурой.

Также зампред правительства области отмечает, что важно развивать гуманитарные векторы сотрудничества. Во время встречи обсудили взаимодействие в сфере образования и культуры. Так в Рязани уже 9 школ внедряют изучение китайского языка, на Кафедре восточных языков РГУ им. Есенина с 2008 года готовят переводчиков с китайского.

В этом году празднуется 75-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и КНР. К этой дате в Рязанской области подготовят выставку китайской культуры, которая пройдет в сентябре в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике и в Музее мировой каллиграфии в селе Орехово Спасского района. На обеих площадках представят более 500 работ ведущих китайских мастеров.

Параллельно с этим пройдет седьмой Ежегодный Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области», который направлен на укрепление международной кооперации. Его должна посетить китайская делегация. Также в октябре текущего года планируется организовать презентацию потенциала Рязанской области в Пекине, включая выставочную экспозицию и деловую миссию региональных предпринимателей.

— Уверена, наши совместные усилия будут способствовать не только активизации торгово-экономических связей, реализации совместных проектов с китайскими партнерами, но и укреплению культурных отношений между нашими странами, — пишет Юлия Швакова.