Рязанская область стала участником тестирования социальных сервисов для получения госуслуг

Министерство по делам территорий и информационной политике сообщило о проведении тестировании Агентством стратегических инициатив цифровых сервисов для повышения эффективности предоставления государственных услуг в рамках реализации Национальной социальной инициативы.

Рязанская область вошла в число 27 регионов Российской Федерации, участвующих в пилотном тестировании социальных сервисов для получения населением государственных услуг в максимально простой и понятной форме. Институт сервисных уполномоченных внедряется в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ) – системы непрерывных улучшений качества услуг и сервисов в социальной сфере, основанной на принципах клиентоцентричности.

Региональными сервисными уполномоченными при экспертной поддержке специалистов Агентства стратегических инициатив представлены для тестирования скорректированные и разработанные цифровые сервисы по оказанию государственных услуг. Разработанные решения коснутся 7 жизненных ситуаций: выхода на пенсию, буллинга (агрессивного преследования одного человека другим), потери единственного кормильца, потери здоровья, насилия в семье, потери и поиска работы, планирования и рождения ребенка.Доработанные и внедренные цифровые сервисы помогут преодолеть недостаточную информированность населения и обеспечат максимально удобный формат коммуникации с получателями социальных услуг всех возрастов. Предусмотрено проведение вебинаров для органов местного самоуправления, разработка новых регламентов оказания услуг и внесение изменений в региональные стандарты. Для работы с проблемными ситуациями используются как информационно-просветительские кампании, так и креативные проекты.

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