Рязанская область присоединится к осеннему этапу Эко-марафона «Сдай макулатуру – спаси дерево!»

С 4 по 21 октября этого года в регионе, при поддержке министерства природопользования Рязанской области, пройдет осенний этап Всероссийского Эко-марафона Переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Традиционно он пройдет в форме соревнований между районами и городами области. Принять участие в нем смогут все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения всех населенных пунктов региона.

Для участия необходимо оставить заявку на официальном сайте акции сдай-бумагу.рф и собрать более 300 кг макулатуры в одном месте.

На переработку принимаются: глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт бумага, бумажная упаковка, книги (не представляющие литературной ценности), картон.

Не принимаются: чеки, ламинированная и влагостойкая бумага (одноразовая посуда), бумажные салфетки и полотенца.

Принимая участие в экологической акции, и практикуя в быту культуру отдельного сбора бумаги и картона, каждый может внести вклад в сохранение лесов и уменьшение объема мусора на полигонах.