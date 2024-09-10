Вторник, 10 сентября, 2024

Рязанская область представит свой опыт на Всероссийской неделе охраны труда

Автор: 7info7

Опубликовано

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С 10 по 13 сентября в Университете «Сириус» пройдет Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ), организованная Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.

В рамках ВНОТ будет проведено более 150 мероприятий, в том числе деловые сессии, конференции, дискуссии, совещания, круглые столы и мастер-классы.

Профильные специалисты, представители федеральных ведомств и всех регионов РФ детально рассмотрят изменения в области правового регулирования в сфере безопасности труда, занятости и социальной защиты граждан, поделятся опытом внедрения на предприятиях инновационных подходов и цифровых технологий в сфере охраны труда.

На площадках форума работает делегация Рязанской области. Заместитель Председателя Правительства региона Наталья Суворова выступит на конференции «Практики работы организаций социального обслуживания» и представит опыт реализации программы «Активное долголетие», а также развития системы комплексной реабилитации инвалидов в Рязанской области.

В рамках ВНОТ запланированы финалы отраслевых конкурсов, выставки современных решений в сфере охраны труда, занятости, реабилитации и профилактики профессиональных заболеваний. Участники продемонстрируют российские разработки в области промышленной и экологической безопасности.

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