Среда, 11 сентября, 2024

Рязанская область помогает с реконструкцией 17 объектов в Херсонской области

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото с сайта правительства Рязанской области

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов сообщил о завершении работ по восстановлению ряда социальных объектов в Херсонской области, которым помогает регион.

В ходе рабочей поездки в Херсонскую область Бранов ознакомился с ходом работ по восстановлению социальной инфраструктуры. Он отметил, что рязанские специалисты помогают с ремонтом и реконструкцией 17 объектов, в числе которых дом престарелых, дом культуры, библиотека, школа бокса.

«Вместе с коллегами побывали в каждом учреждении, обсудили, что еще нужно, чтобы в обновленных зданиях было все необходимое для работы», – сказал Артем Бранов.

В этом году планируется завершить восстановление Владимиро-Ильинского краеведческого музея. Продолжатся работы в Верхнерогачикской центральной районной больнице.

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