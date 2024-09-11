Рязанская область помогает с реконструкцией 17 объектов в Херсонской области

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов сообщил о завершении работ по восстановлению ряда социальных объектов в Херсонской области, которым помогает регион.

В ходе рабочей поездки в Херсонскую область Бранов ознакомился с ходом работ по восстановлению социальной инфраструктуры. Он отметил, что рязанские специалисты помогают с ремонтом и реконструкцией 17 объектов, в числе которых дом престарелых, дом культуры, библиотека, школа бокса.

«Вместе с коллегами побывали в каждом учреждении, обсудили, что еще нужно, чтобы в обновленных зданиях было все необходимое для работы», – сказал Артем Бранов.

В этом году планируется завершить восстановление Владимиро-Ильинского краеведческого музея. Продолжатся работы в Верхнерогачикской центральной районной больнице.