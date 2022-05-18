Рязанская область получит 806 млн. рублей на школу в Семчино

Рязанская область получит 806 млн рублей на строительство школы в Семчино, сообщает сайт регионального правительства, ссылаясь на председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от региона Андрея Макарова.

Решение о выделении денег приняла комиссия Федерального собрания РФ после согласования с зампредом правительства Татьяной Голиковой и Минфином РФ.

Субсидии региону выделят по федеральной программе «Развитие образования». В 2023 году Рязанская область получит 81,3 млн рублей, в следующем — 725 млн рублей.

Андрей Макаров отметил, что Семчино — крупный микрорайон Рязани, который динамично развивается. Школа там необходима.