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Среда, 18 мая, 2022

Рязанская область получит 806 млн. рублей на школу в Семчино

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7info
7info

Рязанская область получит 806 млн. рублей на школу в Семчино

Рязанская область получит 806 млн рублей на строительство школы в Семчино, сообщает сайт регионального правительства, ссылаясь на председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от региона Андрея Макарова.

Решение о выделении денег приняла комиссия Федерального собрания РФ после согласования с зампредом правительства Татьяной Голиковой и Минфином РФ.

Субсидии региону выделят по федеральной программе «Развитие образования». В 2023 году Рязанская область получит 81,3 млн рублей, в следующем — 725 млн рублей.

Андрей Макаров отметил, что Семчино — крупный микрорайон Рязани, который динамично развивается. Школа там необходима.

— Региону следует провести подготовительную работу, чтобы незамедлительно приступить к строительству, как только поступят средства, — заявил депутат.

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