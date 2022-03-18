Рязанская область получила портативные системы регистрации и анализа ЭКГ

Здоровье, как и болезнь, нуждаются в своевременной диагностике, которая невозможна без современных информативных технологий. В конце 2021 года Рязанская областная клиническая больница получила 3 новые портативные системы регистрации и анализа ЭКГ МАС 2000. Поставка осуществлена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

— Аппаратура установлена в отделении функциональной диагностики ОКБ. Удобный интерфейс позволяет быстро переключаться между различными программами работы, — уточнил заместитель главного врача ОКБ Сергей Чирков.

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По его словам, программное обеспечение позволяет проводить автоматический анализ ЭКГ с формированием протокола и заключения, что значительно облегчает работу медицинской сестры и врача.

Как уточняется, базовая модель выводит на печать 6 или 12 отведений, осуществляет компьютерный анализ, расшифровку данных. Кроме того, долговременная память прибора позволяет сохранять информацию по каждому конкретному пациенту и, при необходимости, передавать в центральную информационную систему. Работа на подобном оборудовании удобна, сокращает время исследования, комфортна для исследователя и пациента.

Благодаря новым аппаратам, диагностику сердечных заболеваний в поликлинике ОКБ прошли свыше 100 пациентов