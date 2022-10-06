Рязанская область по количеству подсчитанных птиц заняла 4-е место по России

Окский государственный заповедник привёл итоги Евроазиатского учёта, который прошёл по всей стране 1-2 октября.

В 2022 году результат в регионе оказался лучше прошлогоднего. Рязанская область по количеству подсчитанных птиц вышла на 4-е место по России. Суммарно в нашем регионе насчитали 11726 птиц 93 видов. Всего участвовали 53 региона России.

Пятёрка лидеров регионов выглядит так:

1 место – Республика Крым: 28944 особей, относящихся к 132 видам;

2 место – Ростовская область: 17155 особей, относящихся к 35 видам;

3 место – Тюменская область: 12299 особей, относящихся к 79 видам;

4 место – Рязанская область: 11726 особей, относящихся к 93 видам;

5 место – Московская область: 9463 особей, относящихся к 91 виду.

По видовому разнообразию Рязанская область оказалась на третьем месте. Самое высокое видовое разнообразие отмечено в Крыму – 132 вида птиц, Приморском крае – 100 видов и Рязанской области – 93 вида.

Традиционно орнитологи и любители птиц на Рязанщине приняли в учёте деятельное участие. В учётах участвовали 62 человека. В Окском заповеднике выразили благодарность всем учётчикам и участникам мероприятия и предоставил им небольшие сувениры.

Общие итоги учета по России можно увидеть на сайте eurobirdwatch.ru.

По материалам младшего научного сотрудника лаборатории эволюционной экологии РГУ имени Есенина Елены Фиониной.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram