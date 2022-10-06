Четверг, 6 октября, 2022
Татьяна Проводина

Рязанская область по количеству подсчитанных птиц заняла 4-е место по России

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Фото Елены Фиониной, Окский государственный заповедник

Окский государственный заповедник привёл итоги Евроазиатского учёта, который прошёл по всей стране 1-2 октября.

В 2022 году результат в регионе оказался лучше прошлогоднего. Рязанская область по количеству подсчитанных птиц вышла на 4-е место по России. Суммарно в нашем регионе насчитали 11726 птиц 93 видов. Всего участвовали 53 региона России.

Пятёрка лидеров регионов выглядит так:

1 место – Республика Крым: 28944 особей, относящихся к 132 видам;

2 место – Ростовская область: 17155 особей, относящихся к 35 видам;

3 место – Тюменская область: 12299 особей, относящихся к 79 видам;

4 место – Рязанская область: 11726 особей, относящихся к 93 видам;

5 место – Московская область: 9463 особей, относящихся к 91 виду.

По видовому разнообразию Рязанская область оказалась на третьем месте. Самое высокое видовое разнообразие отмечено в Крыму – 132 вида птиц, Приморском крае – 100 видов и Рязанской области – 93 вида.

Традиционно орнитологи и любители птиц на Рязанщине приняли в учёте деятельное участие. В учётах участвовали 62 человека. В Окском заповеднике выразили благодарность всем учётчикам и участникам мероприятия и предоставил им небольшие сувениры.

Общие итоги учета по России можно увидеть на сайте eurobirdwatch.ru.

По материалам младшего научного сотрудника лаборатории эволюционной экологии РГУ имени Есенина Елены Фиониной.

Рязанская область по количеству подсчитанных птиц заняла 4-е место по России

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