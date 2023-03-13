Понедельник, 13 марта, 2023
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Рязанская область отправила очередной гуманитарный груз на Донбасс

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12 марта в зону специальной военной операции отправилась очередная партии гуманитарной помощи. Инициатором сбора груза стал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Рязанского района, председатель СПК «Вышгородский» Николай Митрохин.

Благодаря предприятиям агропромышленного комплекса региона, неравнодушных жителям региона было собрано порядка 300 позиций. В две фуры погрузили лекарства, медицинские препараты, электростанции, генераторы, квадрокоптеры, рации, лодочные моторы, печки, столярные инструменты, одежду, продукты питания, предметы первой необходимости и многое другое. В том числе автомобили для штурмовых групп.

Гуманитарная помощь будет доставлена в один из госпиталей и военнослужащим из Рязанской области.

Николай Митрохин сопровождает груз до места назначения вместе с атаманом Шиловского станичного казачьего общества, главой Ибредского сельского поселения Шиловского района Сергеем Разуваевым и атаманом хуторского казачьего общества «Сапожковское» Сергеем Золотаревым.

Вместе с рязанцами в зону специальной военной операции поехала специальный корреспондент общественно-политической газеты «Президент» Анна Орешкина. Также в группу поддержки вошли артисты, которые организуют мини-концерты для участников СВО.

Проводили волонтеров жители и школьники Рязанского района, которые приняли участие в митинге около администрации СПК «Вышгородский».

Кроме этого, учащиеся Вышгородской основной общеобразовательной школы передали для военных пожелания, которые подготовили в рамках акции «Письмо солдату».

«Мы помогаем Донбассу с 2014 года. Сейчас везем то, что нужно – постарались учесть все пожелания бойцов. В зоне СВО служит наш земляк из Листвянки. Планируем, что и в его военную часть заедем. Хотели бы посетить многих, пообщаться, поддержать, пожать руку», – рассказал Николай Митрохин.

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