Рязанская область опустилась на одну позицию в экологическом рейтинге

Рязанская область заняла 32-ое место в экологическом рейтинге. Результаты исследования опубликованы на сайте «Зелёного патруля». Данные приведены на весну 2022 года. Годом ранее регион находился одной строчкой выше.

Список возглавила Тамбовская область, в тройке лидеров также оказались Белгородская область и Республика Алтай.

Наибольшие проблемы в экологии выявили в Омской, Иркутской и Свердловской областях. Эти регионы замыкают рейтинг «Зелёного патруля».

«Зелёный патруль» – общероссийская общественная организация. Её проект «Национальный экологический рейтинг регионов» осуществляется с 2008 года и публикуется 4 раза в год: зимой, весной, летом и осенью.