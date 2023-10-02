Понедельник, 2 октября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Рязанская область оказалась в верхней части рейтинга доступности ипотеки

7info

Рязанская область оказалась на 34-й строке рейтинга российских регионов по доступности ипотеки. Рейтинг составили эксперты РИА Новости.

По данным агентства, в Рязанской области на август 2023 года получить ипотечный кредит могли 28,4% семей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года показатель вырос на 2,7 п. п.

Доступность ипотеки за прошедший год выросла в 78 российских регионах, в пяти зарегистрирован спад.

Проще всего купить квартиру в ипотеку в Магаданской области, Ямало-Ненецком, Чукотском округах. Сложнее всего жителям Севастополя, Карачаево-Черкессии, Дагестана.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах