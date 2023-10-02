Рязанская область оказалась в верхней части рейтинга доступности ипотеки

Рязанская область оказалась на 34-й строке рейтинга российских регионов по доступности ипотеки. Рейтинг составили эксперты РИА Новости.

По данным агентства, в Рязанской области на август 2023 года получить ипотечный кредит могли 28,4% семей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года показатель вырос на 2,7 п. п.

Доступность ипотеки за прошедший год выросла в 78 российских регионах, в пяти зарегистрирован спад.

Проще всего купить квартиру в ипотеку в Магаданской области, Ямало-Ненецком, Чукотском округах. Сложнее всего жителям Севастополя, Карачаево-Черкессии, Дагестана.