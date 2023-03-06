Понедельник, 6 марта, 2023
Татьяна Проводина

Рязанская область оказалась в середине списка регионов России по доступности бензина для населения

На главнуюНовости Рязани
Image by prostooleh on Freepik

Эксперты РИА Новости составили рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения. Рязанская область оказалась на 47-й строчке.

В нашем регионе на чистую среднюю зарплату в месяц можно купить 838 литров бензина АИ-92. В январе 2023 года цена этой марки составила 46,34 рубля за литр. За год цена АИ-92 в Рязанской области снизилась на 0,5%.

Список возглавляет Ямало-Ненецкий автономный округ – его жители в январе 2023 могли купить на среднемесячную зарплату 2685 литров АИ-92. Москва на 14-й позиции с показателем 1292 литра бензина этой марки.

Аутсайдерами рейтинга стали республики Северного Кавказа: Чечня – 597, Ингушетия – 586 литров АИ-92 в месяц.

По цене топлива лидирует Чукотский автономный округ — один литр АИ-92 там стоит 63 рубля. Самый дешёвый бензин в Ямало-Ненецком автономном округе — 41,88 рубля.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации