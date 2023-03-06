Рязанская область оказалась в середине списка регионов России по доступности бензина для населения

Эксперты РИА Новости составили рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения. Рязанская область оказалась на 47-й строчке.

В нашем регионе на чистую среднюю зарплату в месяц можно купить 838 литров бензина АИ-92. В январе 2023 года цена этой марки составила 46,34 рубля за литр. За год цена АИ-92 в Рязанской области снизилась на 0,5%.

Список возглавляет Ямало-Ненецкий автономный округ – его жители в январе 2023 могли купить на среднемесячную зарплату 2685 литров АИ-92. Москва на 14-й позиции с показателем 1292 литра бензина этой марки.

Аутсайдерами рейтинга стали республики Северного Кавказа: Чечня – 597, Ингушетия – 586 литров АИ-92 в месяц.

По цене топлива лидирует Чукотский автономный округ — один литр АИ-92 там стоит 63 рубля. Самый дешёвый бензин в Ямало-Ненецком автономном округе — 41,88 рубля.