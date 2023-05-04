Рязанская область направила 35 заявки на конкурс перспективных отечественных брендов

Этот конкурс пройдёт в рамках форума «Сильные идеи для нового времени».

Уже сейчас на него подано свыше 3,5 тысяч заявок со всей страны. Больше всего – из Москвы, Башкирии, Самарской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Краснодарского края. Номинаций несколько:

продовольственные товары;

потребительские товары;

креативные индустрии;

информационные технологии;

высокие технологии.

Приём заявок при этом продлили до 21 мая.

«Мы видим большой интерес со стороны граждан как к самому форуму «Сильные идеи для нового времени», так и к конкурсу перспективных отечественных брендов. К нам поступает много обращений с просьбой дать больше времени на подготовку и оформление заявок как на форум идей, так и на конкурс брендов. Именно поэтому решено продлить сроки отбора до 21 мая. Мы ждём новых участников и надеемся уже в этом году начать реализацию передовых решений, которые повысят качество жизни граждан», – заявил помощник президента России Максим Орешкин.

«Сегодня наша страна как никогда нуждается в сильных идеях. Только масштабные, смелые решения могут справиться с текущими вызовами. Конечно, мы видим и понимаем объём предстоящей работы, но в тоже время у нас есть все необходимые инструменты для достижения стратегических национальных целей. Рязанская область также принимает участие в конкурсе перспективных брендов, на данный момент от региона подано 35 заявок. Это совершенно разные компании – уже уверенно стоящие на ногах и только начинающие предприниматели. Они представляют широкий спектр продукции: строительные материалы, бытовая химия, канцтовары, кондитерские изделия и многое другое. Желаю участникам достойно пройти конкурсные испытания и, конечно, победы», – подчеркнул министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев.

На сам форум «Сильные идеи для нового времени» проекты приходят по 6 направлениям:

национальная социальная инициатива;

предпринимательство;

национальная кадровая инициатива;

цифровые сервисы;

национальная экологическая инициатива;

национальная технологическая инициатива.

На текущий момент поступило более 12 тысяч идей, из Рязанской области – 52. Подать заявку можно по ссылке.

Этот форум за три года проведения стал возможностью для концентрации перспективных идей по приоритетным направлениям социально-экономического развития страны. Из его победителей сформировалось активное сообщество лидеров и сильных партнеров.

Организаторы форума – Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд Росконгресс. Коммуникационным партнёром форума является АНО «Диалог Регионы». В этом году он запланирован на 28-29 июня.