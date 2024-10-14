Рязанская область находится на 47 месте в рейтинге благосостояния российских регионов

Рязанская область заняла 47-е место в рейтинге благосостояния российских регионов. Рейтинг составили РИА Новости по итогам 2023 года.

Эксперты учитывали отношение средних доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объём вкладов в банках на одного жителя. Также принимали во внимание долю населения с доходами ниже границы бедности, долю семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку, долю населения с доходами свыше ₽60 тыс. в месяц.

По всем этим критерием на первом месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Он набрал максимальные 100 баллов (Рязанская область набрала 45,94). На втором месте — Чукотский автономный округ, на третьем — Магаданская область. На последних строчках оказались Карачаево-Черкесия, Тува и Ингушетия.