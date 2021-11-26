Рязанская область дополнительно получит из федерального бюджета 44,5 миллионов

В Рязанскую область из федерального бюджета направят дополнительно 44,5 млн руб. Соответствующее решение принято на заседании правительства РФ 26 ноября, сообщает сайт регионального правительства.

Документ предусматривает выделение региону дотаций на частичную компенсацию выпадающих доходов бюджета от применения инвестиционного налогового вычета.Субъектам РФ, на территории которых бизнес может пользоваться инвестиционным вычетом по налогу на прибыль (ИНВ), компенсируется часть выпадающих доходов.

По словам губернатора Рязанской области, система компенсации имеет большое значение.

– Привлечение инвестиций – один из наших приоритетов, – сказал он. – Мы стараемся максимально использовать все возможности для привлечения в регион желающих вложить капитал. В этих целях участвуем во всех профильных международных и Всероссийских профильных форумах, организуем поездки наших предпринимателей в другие субъекты РФ и за рубеж. А главное – создали современный механизм поддержки инвесторов. Практика показала, что он работает эффективно. Инвестор, выполняющий свои обязательства, всегда может рассчитывать на помощь со стороны региона в виде преференций. Конечно, это увеличивает нагрузку на бюджет. Теперь, с принятием системы компенсации, ситуация изменится к лучшему.

Глава региона поблагодарил депутата Госдумы от Рязанской области, руководителя бюджетного комитета Андрея Макарова за то, что при его поддержке регион получает финансирование одним из первых.