Рязанская область дополнительно получит из федерального бюджета 44,5 миллионов

В Рязанскую область из федерального бюджета направят дополнительно 44,5 млн руб. Соответствующее решение принято на заседании правительства РФ 26 ноября, сообщает сайт регионального правительства.
Документ предусматривает выделение региону дотаций на частичную компенсацию выпадающих доходов бюджета от применения инвестиционного налогового вычета.Субъектам РФ, на территории которых бизнес может пользоваться инвестиционным вычетом по налогу на прибыль (ИНВ), компенсируется часть выпадающих доходов.
По словам губернатора Рязанской области, система компенсации имеет большое значение.
Глава региона поблагодарил депутата Госдумы от Рязанской области, руководителя бюджетного комитета Андрея Макарова за то, что при его поддержке регион получает финансирование одним из первых.