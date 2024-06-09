Рязанская область активно расширяет сотрудничество с зарубежными странами

8 июня на полях ПМЭФ-2024 подписан ряд Соглашений, направленных на расширение и укрепление сотрудничества с зарубежными странами.

Заключено Соглашение о взаимодействии между Агентством развития бизнеса Рязанской области и Гуандунской ассоциацией содействия сотрудничеству научно-технических предприятий. Документ предполагает партнерство в развитии торгово-экономических связей между регионом и китайской провинцией Гуандун, поддержку предпринимателей двух стран, разработку и реализацию совместных проектов.

Соглашение стало одним из результатов договоренностей, обсуждавшихся в ходе бизнес-миссии рязанской делегации в Китай весной текущего года. Ее возглавлял губернатор Павел Малков. «Продукция наших предприятий вызвала интерес у китайских партнеров, были заключены контракты на ее поставки. Рассчитываем, что экспортеры региона, благодаря Соглашению, установят прочные связи с компаниями в Гуандуне и освоят перспективный рынок, — отметила заместитель Председателя Правительства Рязанкой области Юлия Швакова, комментируя подписание Соглашения. — Рынок Азии, прежде всего, Китая, является одним из приоритетных для нашего региона направлений внешнеэкономической деятельности».

Также подписано Соглашение между Агентством развития бизнеса Рязанской области и Союзом участников отраслей внешнеэкономической деятельности (СОВЭД). Документ поможет товаропроизводителям региона значительно расширить экспортную географию за счет сотрудничества с Китаем, Вьетнамом и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Соглашение затрагивает сферы торговли и экономики в части поддержки реализации совместных проектов, содействия в продвижении региональной продукции на зарубежные рынки, организации бизнес-миссий, участия в выставочных проектах и других направлениях.